Hexagone + Ceryse + At Mos La Dame de Canton Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant prévente : 11 EUR

Hexagone + Ceryse + At Mos à la dame de Canton !

HEXAGONE :

Créé en 2018 à Bordeaux, Hexagone est un groupe Electro/Rock composé par Pierre et David.

Influencés par Tame Impala, Nine Inch Nail, Phoenix ou Royal Blood, le groupe a su créer des riffs de guitare dévastateurs et des sons de clavier sombres et puissants pour donner un style à la croisée de la musique électronique underground et du hard rock.

Le groupe compte déjà de nombreuses dates en France et en Belgique, de petits bars à de plus grandes salles comme le Krakatoa, le Bus Palladium ou encore le Festival R4, à Amiens

CERYSE :

Ceryse est l’alter-ego musical du Toulousain Baptiste Cerisier, auteur-chanteur et compositeur de chansons influencées par la pop mélodique des Beatles et de la poésie indie-folk de Pete Doherty, dans un héritage de la chanson Française, d’Alain Bashung à Feu! Chatterton.

On découvre son univers pop, littéraire et singulier dans son premier EP “Vertige” sorti en 2021. Après de nombreux concerts avec sa seule guitare et un looper, il se produit désormais en concert avec Maxime et Jonathan à la guitare/basse et à la batterie, proposant un arrangement moderne et coloré de ses chansons.

Ses thèmes sont l’introspection et la confrontation de l’individu avec son environnement social.

Un vertige de soi, par les autres ; une odyssée à travers nos émotions

AT MOS :

Emmenant le hip-hop vers des contrées alternatives, At Mos dévoile une épopée musicale où rap et chant se rejoignent autour d’une passion commune pour le groove et les horizons planants.

Formé en 2021 à Paris par la volonté de mêler instrumentation live et musiques actuelles, At Mos est un groupe de rap alternatif et trip hop aux teintes pop, rock, et psychédéliques composé de quatre multi-instrumentistes.

Le groupe propose un live audacieux incorporant violon, flûte, guitares, basse et clavier, invitant son audience au voyage et à l’imagination.

At Mos vient de sortir son premier album, « Bridge to Nowhere », et s’est notamment produit au Festival Pause Guitare comme Révélation RiffX, au POP UP!, à la salle nationale Equinoxe ou encore au Supersonic.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Contact : https://www.billetweb.fr/hexagone-ceryse-at-mos

