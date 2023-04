Balade contée nature 1476 Rue Charretière, 14 juin 2023, Heurteauville.

Les conteuses emmèneront les visiteurs d’un lieu à un autre, mêlant des contes et des commentaires sur la nature.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par Animation Lecture Plaisir.

2023-06-14

1476 Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



The storytellers will take the visitors from one place to another, mixing tales and comments on nature.

RDV parking of the site, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Animated by Animation Lecture Plaisir

Los cuentacuentos llevarán a los visitantes de un lugar a otro, mezclando historias y comentarios sobre la naturaleza.

Aparcamiento RDV del recinto, 1476 rue de la Charretière en Heurteauville.

Organizado por Animation Lecture Plaisir

Die Erzählerinnen werden die Besucher von einem Ort zum anderen führen und dabei Märchen mit Kommentaren über die Natur vermischen.

RDV Parkplatz der Stätte, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Unter der Leitung von Animation Lecture Plaisir

