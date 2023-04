Les oiseaux du printemps 1476 Rue Charretière, 6 mai 2023, Heurteauville.

Pendant la saison de reproduction des oiseaux, venez observer et écouter l’avifaune présente sur l’espace naturel sensible de la tourbière d’Heurteauville.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par la LPO Normandie.

2023-05-06 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-06 . .

1476 Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



During the breeding season of birds, come to observe and listen to the avifauna present on the sensitive natural space of the peat bog of Heurteauville.

RDV parking of the site, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Animated by the LPO Normandie

Durante la época de cría de las aves, venga a observar y escuchar la avifauna presente en el espacio natural sensible de la turbera de Heurteauville.

Aparcamiento RDV del lugar, 1476 rue de la Charretière en Heurteauville.

Organiza LPO Normandie

Beobachten und hören Sie während der Vogelbrutzeit die Vogelwelt im sensiblen Naturraum des Torfmoors von Heurteauville.

RDV Parkplatz des Gebiets, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Geleitet von der LPO Normandie

Mise à jour le 2023-03-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité