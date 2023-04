Les insectes : contes et créations 1476 Rue Charretière, 19 avril 2023, Heurteauville.

Voyage au coeur de l’univers des insectes et des drôles de bêtes : vagabondage conté et création de bestioles grand format en éléments naturels.

À partir de 5/6ans. Prévoir petit couteau.

RDV parking du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par Mille Choses à Dire et le Ludokiosque.

2023-04-19 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-19 17:30:00. .

1476 Rue Charretière

Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie



Journey to the heart of the universe of insects and strange beasts: storytelling and creation of large-format bugs in natural elements.

From 5/6 years old. Bring a small knife.

RDV parking lot of the site, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Animated by Mille Choses à Dire and the Ludokiosque

Viaje al corazón del universo de los insectos y las bestias extrañas: un viaje narrativo y creación de bichos de gran formato hechos con elementos naturales.

A partir de 5/6 años. Traer un pequeño cuchillo.

Aparcamiento RDV del recinto, 1476 rue de la Charretière en Heurteauville.

Organizado por Mille Choses à Dire y la Ludokiosque

Eine Reise in die Welt der Insekten und lustigen Tiere: Erzählte Wanderung und Kreation von großformatigen Tieren aus natürlichen Elementen.

Ab 5/6 Jahren. Ein kleines Messer mitbringen.

RDV Parkplatz der Anlage, 1476 rue de la Charretière in Heurteauville.

Unter der Leitung von Mille Choses à Dire und dem Ludokiosque

Mise à jour le 2023-03-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité