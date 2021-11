Versailles Auditorium de l'Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Heurs et malheurs de Napoléon Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

* **Pierre Branda** : Napoléon à Sainte-Hélène _(Perrin)_ * **David Chanteranne** : Napoléon. Les derniers témoins racontent _(Rocher)_ * **Xavier Mauduit** : L’homme qui voulait tout _(Autrement)_ Débat animé par **Domitille du Passage** Grands débats Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

