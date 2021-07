HEUREUX QUI COMME EUX LISENT Sète, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Sète.

HEUREUX QUI COMME EUX LISENT 2021-07-02 – 2021-07-02

Sète Hérault Sète

HEUREUX QUI COMME EUX LISENT ! ++

CENTENAIRE GEORGES BRASSENS

Théâtre

2 juillet à 20h30

Moni Grégo et Denis Lavant



Denis Lavant, Moni Grego et Yves Ferry seront sur scène pour une lecture-spectacle de poèmes, chansons, et textes de tous horizons qui ont construit la mythologie de Brassens (Aragon, Brel, Vian, Villon…). Avec la projection d’un film de Claude Gaignaire, dans lequel des élèves-acteurs de l’Atelier Théâtre de la Cie de la Mer, nous invitent à entretenir la passion des mots et de nos libertés, si chères à Georges Brassens.

Création hommage autour des divers traits de la personnalité de Georges Brassens au travers du jeu de la musique de projections.

19€ / TARIF RÉDUIT 16€

Bateau-phare Le Roquerols, quai du Maroc



+33 4 99 04 71 71

