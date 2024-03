HEUREUX GAGNANTS Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, mercredi 10 avril 2024.

HEUREUX GAGNANTS Comédie de Maxime Govare et Romain CHOAY

Avec Fabrice Éboué… France – 2024 – 1H43 10 – 16 avril Espace culturel Robert-Doisneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T20:30:00+02:00 – 2024-04-10T22:10:00+02:00

Fin : 2024-04-16T17:00:00+02:00 – 2024-04-16T18:40:00+02:00

AVANT LA SÉANCE : HORS PISTE de Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalaber – 6’

1 chance sur 19 millions. Plus de probabilité d’être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar, et leur vie va voler en éclat dans un spectaculaire feu d’artifices de comédie noire et de sensations fortes.

MERCREDI 10 : 20h30

VENDREDI 12 : 20h30

DIMANCHE 14 : 17h

MARDI 16 : 17h

Espace Robert-Doisneau – Audiodescription

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France