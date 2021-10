Heureux dans son quartier Square Monseigneur Maillet, 3 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 23h59

gratuit

Les personnes âgées du 19ème arrondissement de Paris revisitent avec humour les rues de la quartier. Être chez soi, c’est être soi !

Dans le cadre de La Semaine Bleue, et grâce à l’appui de la Mairie du 19ème arrondissement le Carrefour des Solidarités (service de la Fondation Maison des Champs) à la joie de vous inviter à son exposition photographique « Heureux dans son quartier ». Cette exposition se tiendra Place des Fêtes, sur les grilles du Square Monseigneur Maille (19ème). Elle débutera le 4 octobre et sera visible pendant un mois. Elle présente les actions du Carrefour des Solidarités en revisitant avec humour les rues du 19ème arrondissement en mettant en scène les personnes âgées bénéficiaires du Carrefour, et ses bénévoles.

Cet événement illustre parfaitement l’idée de la Semaine Bleue qui fête ses 70 ans et a été créée pour mettre en lumière les personnes âgées et leurs difficultés pour garder une place dans la société. Le Carrefour des Solidarités lutte contre leur l’isolement grâce à une équipe de bénévoles notamment en organisant des ateliers, ou en créant des moments de convivialité. Par une multitude de petites actions, c’est un grand lien qui se crée et qui permet à ces personnes de se maintenir à leur domicile, de retrouver le sourire voire l’envie de vivre.

Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (102m) 11 : Télégraphe (348m) 48, 60 : Place des fêtes T3b : Buttes du chapeau rouge, Près saint-Gervais



Contact :Fondation Maison des Champs responsable-communication@fmdc.fr https://www.fmdc.fr https://www.facebook.com/fondationmaisondeschamps/ https://twitter.com/MaisonDesChamps

Date complète :

