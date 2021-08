HEURES SÉCULAIRES, TRAVERSÉE – LES SÉLÈNE Ancenis-Saint-Géréon, 14 octobre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

HEURES SÉCULAIRES, TRAVERSÉE – LES SÉLÈNE 2021-10-14 20:30:00 – 2021-10-14 21:40:00 Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon

12 EUR La musique et la poésie des corps et des mots en sont le fil conducteur. Le duo traverse cette poésie sonore dans un corps-à-corps aérien dont la beauté est à couper le souffle. Après avoir transformé les façades, les arbres des villes et des campagnes en décor à leur scène, fait des bancs de bois les fauteuils d’un opéra imaginaire lors des deux premiers mouvements. Les Sélène clôturent ce cycle en entrant dans le théâtre pour y faire souffler l’air du large. Entre textes et voltige, leur duo est une ode à la douceur, une invitation à suspendre le temps.

Création du duo Les Sélène s’empare de l’univers poétique et surréaliste du compositeur Erik Satie. A partir de 12 ans.

reservation@theatre-ancenis.com +33 2 51 14 17 17 https://www.theatre-ancenis.com/

dernière mise à jour : 2021-08-05 par