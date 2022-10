Heures musicales de Binic et de la Baie Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Heures musicales de Binic et de la Baie Saint-Quay-Portrieux, 27 octobre 2022, Saint-Quay-Portrieux. Heures musicales de Binic et de la Baie

Chapelle Sainte-Anne Place de la Chapelle Sainte Anne Saint-Quay-Portrieux Ctes-d’Armor Place de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte-Anne

2022-10-27 – 2022-10-27

Place de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte-Anne

Saint-Quay-Portrieux

Ctes-d’Armor Pour cette édition, une soirée « Bach » par le violoncelliste Konstantin MANAEV est programmée à la chapelle Sainte-Anne du Portrieux Réservation auprès de l’Office de tourisme. musicalesdebinic@gmail.com +33 6 30 26 95 60 http://musicalesdebinic.blogspot.com/ Place de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Saint-Quay-Portrieux Ctes-d'Armor Place de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte-Anne Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Place de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux Departement Ctes-d'Armor

Heures musicales de Binic et de la Baie Saint-Quay-Portrieux 2022-10-27 was last modified: by Heures musicales de Binic et de la Baie Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 27 octobre 2022 Chapelle Sainte-Anne Place de la Chapelle Sainte Anne Saint-Quay-Portrieux Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Ctes-d'Armor