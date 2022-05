Heures du conte Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Heures du conte Médiathèque de Vic, 11 mai 2022, Vic-en-Bigorre. Heures du conte

du mercredi 11 mai au mercredi 1 juin à Médiathèque de Vic

Un mercredi par mois à 10H30, la médiathèque de Vic-en-Bigorre accueille les enfants de 3 à 10 ans pour des lectures thématiques. Mercredi 11 mai à 10H30: Ainsi font font font… les petites marionnettes. Mercredi 1er juin à 10H30: Autour des albums d’Elise Gravel.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

un mercredi par mois à la médiathèque de Vic Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T10:30:00 2022-05-11T11:30:00;2022-06-01T10:30:00 2022-06-01T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Médiathèque de Vic Adresse quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Ville Vic-en-Bigorre lieuville Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-en-bigorre/

Heures du conte Médiathèque de Vic 2022-05-11 was last modified: by Heures du conte Médiathèque de Vic Médiathèque de Vic 11 mai 2022 Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées