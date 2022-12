Heures d’orgue Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 0 Heures d’orgue organisées par les Amis de l’Orgue de Saint-Victor.







Le 30 décembre à 19h30 Noël à l’orgue



Oeuvres de Bach, Balbastre, Dandrieu, Daquin Guilmant, Huré, Morançon





Dimanche 26 février à 17h30

Dimanche 12 mars à 17h30

Dimanche 26 mars à 17h30



Au programme :

Komitas, Chnorhali, Babadjanian, Mansurvan, Sarkissian, Hekimian…





[sous réserve de disponibilité de l’orgue] Heures d’orgue à Saint-Victor. https://www.amisdesaintvictor.com/ Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

