Heures Bébés Contes La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Heures Bébés Contes La Ciotat, 2 mars 2022, La Ciotat. Heures Bébés Contes Rue De l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil La Ciotat

2022-03-02 10:15:00 10:15:00 – 2022-03-16 11:00:00 11:00:00 Rue De l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil

La Ciotat Bouches-du-Rhône Une séance réservée aux tout-petits pour découvrir les histoires interactives et animées à travers les livres à toucher, livres à volets, comptines et marionnettes.



Public enfant de 18 mois à moins de 3 ans, sur inscription. Les Heures bébés contes est un événement culturel qui a lieu régulièrement à la Médiathèque Simone Veil. mediatheque@mairie-laciotat.fr +33 4 42 32 70 60 http://www.mediatheque-laciotat.com/ Une séance réservée aux tout-petits pour découvrir les histoires interactives et animées à travers les livres à toucher, livres à volets, comptines et marionnettes.



Public enfant de 18 mois à moins de 3 ans, sur inscription. Rue De l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu La Ciotat Adresse Rue De l'Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil Ville La Ciotat lieuville Rue De l'Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône

La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/

Heures Bébés Contes La Ciotat 2022-03-02 was last modified: by Heures Bébés Contes La Ciotat La Ciotat 2 mars 2022 Bouches-du-Rhône La Ciotat

La Ciotat Bouches-du-Rhône