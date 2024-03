Heure&K Escape Game Journée des Loisirs Rue du Bignon Plérin, dimanche 7 avril 2024.

Heure&K Escape Game Journée des Loisirs Rue du Bignon Plérin Côtes-d’Armor

Jeux d’immersion, d’enquête, et d’évasion.

Le principe est simple s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes.

En équipe de 2 à 8 joueurs, il est alors question de coopérer, d’utiliser sa logique, son sens de l’observation, son esprit de déduction pour sortir le plus rapidement possible.

5 salles

– Le secret de Merlin

– Sur les traces de Billy the Kid

– Le naufrage de Cortes

– La chute du dragon

– Le coeur de l’Atlantide

À partir de 7 ans.

Ce dimanche 7 avril, pour la 5ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2024 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

Rue du Bignon Heure&K Escape Game

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne contact@heure-et-k.com

