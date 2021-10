Olivet Conservatoire Loiret, Olivet Heure musicale – Sophie Mosser Conservatoire Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Heure musicale – Sophie Mosser Conservatoire, 20 novembre 2021, Olivet. Heure musicale – Sophie Mosser

Conservatoire, le samedi 20 novembre à 15:00

Musique classique et du monde. Sur les notes cristallines de la harpe à leviers, Sophie Mosser vous propose un tour du monde et des époques en musique, pour découvrir toutes les facettes de cet instrument. Passionnée, elle a obtenu le prix d’excellence en 2010 au Concours International de la harpe de Limoges et a été en 2020 finaliste du Australian Celtic Music Awards. Réservation indispensable au 02 38 25 06 16 ou [bibliotheque@olivet.fr](mailto:bibliotheque@olivet.fr)

Sur réservation

Musique classique et du monde Conservatoire 422 rue du Général de Gaulle, Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Conservatoire Adresse 422 rue du Général de Gaulle, Olivet Ville Olivet lieuville Conservatoire Olivet