Heure musicale Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Heure musicale Saint-Malo, 26 mars 2022, Saint-Malo. Heure musicale Chapelle de la communauté des Chênes 14 rue des Grands Chênes Saint-Malo

2022-03-26 – 2022-03-26 Chapelle de la communauté des Chênes 14 rue des Grands Chênes

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Classes d’orgue et de clarinette du Conservatoire Claude Debussy. Gills gastou et Loïc Georgeault réunissent leurs grands élèves clarinettistes et organistes pour vous proposer une rencontre instrumentale originale !

Des duos, spécialement formés pour l’occasion, se succéderont autour du petit orgue de la chapelle de la communauté des Chênes, pour vous proposer un moment musical haut en couleurs ! +33 2 99 56 32 25 http://conservatoire@saint-malo.fr/ Classes d’orgue et de clarinette du Conservatoire Claude Debussy. Gills gastou et Loïc Georgeault réunissent leurs grands élèves clarinettistes et organistes pour vous proposer une rencontre instrumentale originale !

Des duos, spécialement formés pour l’occasion, se succéderont autour du petit orgue de la chapelle de la communauté des Chênes, pour vous proposer un moment musical haut en couleurs ! Chapelle de la communauté des Chênes 14 rue des Grands Chênes Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Chapelle de la communauté des Chênes 14 rue des Grands Chênes Ville Saint-Malo lieuville Chapelle de la communauté des Chênes 14 rue des Grands Chênes Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Heure musicale Saint-Malo 2022-03-26 was last modified: by Heure musicale Saint-Malo Saint-Malo 26 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine