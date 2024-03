Heure Musicale Rostrenen, mercredi 27 mars 2024.

Heure Musicale Rostrenen Côtes-d’Armor

Les Heures Musicale, Chorégraphique et Théâtrale (HMCT) sont des moments privilégiés pour tester les travaux en chantier. À visée pédagogique, les HMCT permettent à nos élèves de toutes disciplines et tous âges d’acquérir de l’aisance et de se familiariser avec le public dans un contexte sobre et bienveillant, avant les temps forts de restitutions sous forme spectaculaire.

Celle-ci sera dédiée à la Musique sous différentes esthétiques.

Salle d’Orchestre EMDTKB

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne coordination@emdtkb.org

