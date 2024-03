Heure Musicale : Projets Personnels classiques Auditorium de Viroflay Viroflay, samedi 18 mai 2024.

Heure Musicale : Projets Personnels classiques Les étudiants et élèves présentent leurs projets personnels, aboutissement de leurs parcours d’études au Conservatoire. Samedi 18 mai, 15h00 Auditorium de Viroflay Entrée gratuite sur réservation

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:00:00+02:00

Les étudiants et élèves présentent leurs projets personnels, aboutissement de leurs parcours d’études au Conservatoire.

Samedi 18 mai à 15h : projets personnels classiques

En solo et en formations de chambre, dans des programmes mettant en regard des œuvres d’hier et d’aujourd’hui

Auditorium de Viroflay 74 avenue du Général Leclerc Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

concert spectacle