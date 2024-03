Heure Musicale : Jeu(x) pour Choeurs Auditorium de Viroflay Viroflay, mardi 26 mars 2024.

Heure Musicale : Jeu(x) pour Choeurs Un programme choral ludique et poétique, sous le signe du jeu au pluriel, avec les chorales « Piccolos » et « Funny Notes ». Mardi 26 mars, 20h00 Auditorium de Viroflay Entrée gratuite sur réservation

Début : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T21:00:00+01:00

Un programme choral ludique et poétique, sous le signe du jeu au pluriel, avec les chorales « Piccolos » et « Funny Notes ».

Direction : Christine GUILLON VERNE et Solène PONARD.

Auditorium de Viroflay 74 avenue du Général Leclerc Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

concert chorale