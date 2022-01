Heure musicale Duo Hélène Brunet /Yann le Gall Bibliothèque d’Olivet, 5 mars 2022, Olivet.

Heure musicale Duo Hélène Brunet /Yann le Gall

Bibliothèque d’Olivet, le samedi 5 mars à 15:00

Alter egos musicaux croisent leurs cordes et restituent leur héritage avec le mordant d’un rock band et des résonances à la fois sobres et puissantes. Un chaînon entre rock et musique trad, une double culture qui s’offre des couleurs et du mordant. Réservation conseillée auprès de la bibliothèque au 02 38 25 06 16 ou [bibliotheque@olivet.fr](mailto:bibliotheque@olivet.fr) À 15h. Bibliothèque Le Temps Retrouvé, espace Desfriches

Sur réservation

Rock et musique trad.

Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:30:00