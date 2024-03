HEURE H avec Marion CARRÉ : ART ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE HEC Alumni, mercredi 24 avril 2024.

Début : 2024-04-24 19:00

Fin : 2024-04-24 21:00

HEURE H avec Marion CARRÉ : ART ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Mercredi 24 avril, 19h00 1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/heure-h-avec-marion-carre-art-et-intelligence-artificielle/2024/03/20/11145

Marion Carré est entrepreneure, enseignante, conférencière, auteure et artiste. Elle explore les croisements entre art et intelligence artificielle à travers ces différentes perspectives.

Elle est cofondatrice et présidente d’Ask Mona, une entreprise pionnière qui depuis 2017 mobilise l’IA pour améliorer l’accès à la culture. Elle collabore avec des institutions culturelles renommées à l’international parmi lesquels le Louvre, le Centre Pompidou ou encore le Colisée à Rome.

Elle fait partie des 5 membres du Comité Stratégique de l’IA Générative pour le secteur culturel nommé par la Ministre de la Culture en 2023. Elle est aussi expert évaluateur pour la Commission Européenne et experte au sein du collège numérique de France 2030.

En parallèle, Marion Carré partage son expérience à Sciences Po et à la Sorbonne où elle enseigne un cours sur l’art et l’IA depuis 2019.

Elle est auteure de plusieurs ouvrages : Propos sur les NFT dans le monde de l’art (Éditions l’Art Dit, 2023), Propos sur l’art et l’intelligence artificielle (Éditions l’Art Dit, 2020). Elle a aussi contribué à plusieurs articles et publications scientifiques.

Son travail artistique mis en lumière lors d’expositions en France et en Écosse questionne l’impact des nouvelles technologies.

Marion est fréquemment conviée à prendre la parole en tant que keynote speaker à l’international pour présenter ses réflexions sur l’art et l’IA. Passionnée par la transmission, elle s’investit dans l’accompagnement des jeunes talents et entrepreneurs culturels. À ce titre, elle a été ambassadrice de plusieurs initiatives françaises et internationales. Elle est aussi l’un des 20 ambassadeurs de la French Touch qui participent au rayonnement des industries culturelles françaises.

Marion Carré a reçu plusieurs distinctions parmi lesquelles Forbes 30 Under 30 (France en 2022 puis Europe en 2023) et la Médaille d’honneur de la Ville de Paris (2018). »

Un pot amical suivra la conférence pour poursuivre les échanges.

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris