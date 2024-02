Heure du film seniors : La prochaine fois je viserai le coeur – Mercredi 28 février Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, mercredi 28 février 2024.

Heure du film seniors : La prochaine fois je viserai le coeur – Mercredi 28 février Découvrez le film de Cédric Anger. Mercredi 28 février, 16h00 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit, prenant pour cibles des jeunes femmes. Après avoir tenté d’en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des auto-stoppeuses choisies au hasard. L’homme est partout et nulle part, échappant aux pièges des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d’autant plus facilement qu’il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoires au sein de sa brigade.

Public seniors dès 60 ans

Durée : 1h50

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

