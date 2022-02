Heure du film : Peter et Elliott le dragon – Samedi 19 février Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Heure du film : Peter et Elliott le dragon – Samedi 19 février Médiathèque Georges Wolinski, 19 février 2022, Fenouillet. Heure du film : Peter et Elliott le dragon – Samedi 19 février

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 19 février à 16:00

Depuis de longues années, M. Meacham régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace tout ceci n’est que contes à dormir debout… Jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon assure qu’il vit dans les bois avec un dragon baptisé Elliott. Et la description qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père… Grace va tout mettre en œuvre pour découvrir qui est vraiment Peter. _**À partir de 6 ans**_

Renseignements

Un film d’animation jeunesse de David Lowery (2016) Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T16:00:00 2022-02-19T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Departement Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Heure du film : Peter et Elliott le dragon – Samedi 19 février Médiathèque Georges Wolinski 2022-02-19 was last modified: by Heure du film : Peter et Elliott le dragon – Samedi 19 février Médiathèque Georges Wolinski Médiathèque Georges Wolinski 19 février 2022 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne