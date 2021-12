Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Heure du film : Le prince oublié – Mercredi 22 décembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Médiathèque Georges Wolinski, le mercredi 22 décembre à 16:00

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le prince courageux. Mais trois ans plus tard, elle n’a plus besoin de ces histoires. Le prince va devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire. _**À partir de 6 ans**_ _**Durée : 1h 43 min**_

Sur réservation

Un film de Michel Hazanavicius avec Omar Sy et Bérénice Bejo. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T16:00:00 2021-12-22T18:00:00

