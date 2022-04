Heure du film : “La loi de la jungle” – Samedi 30 avril Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Heure du film : “La loi de la jungle” – Samedi 30 avril Médiathèque Georges Wolinski, 30 avril 2022, Fenouillet. Heure du film : “La loi de la jungle” – Samedi 30 avril

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 30 avril à 16:00

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier Guyaneige : première piste de ski indoor d’Amazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère. **Tout public dès 8 ans** **Durée : 1h45** **Réservations à la médiathèque Georges Wolinski 05 62 75 85 99 -** [**[mediatheque@mairie-fenouillet.fr](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)**](mediatheque@mairie-fenouillet.fr)

Renseignements

Une comédie d’Antonin Peretjatko (2015) Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T16:00:00 2022-04-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Departement Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Heure du film : “La loi de la jungle” – Samedi 30 avril Médiathèque Georges Wolinski 2022-04-30 was last modified: by Heure du film : “La loi de la jungle” – Samedi 30 avril Médiathèque Georges Wolinski Médiathèque Georges Wolinski 30 avril 2022 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne