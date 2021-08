Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Heure du film : La cabane aux oiseaux – Samedi 18 septembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Heure du film : La cabane aux oiseaux – Samedi 18 septembre Médiathèque Georges Wolinski, 18 septembre 2021, Fenouillet. Heure du film : La cabane aux oiseaux – Samedi 18 septembre

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 18 septembre à 16:00

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! _Ados et adultes_ _Activité gratuite_

Sur réservation

L’heure du film vous propose de découvrir le film d’animation de Célia Rivière, La cabane aux oiseaux (2018). Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet