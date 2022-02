Heure du conte Trun, 27 avril 2022, Trun.

Heure du conte Médiathèque Stéphane Hessel 19, rue Vital Lenormand Trun

2022-04-27 15:30:00 – 2022-04-27 Médiathèque Stéphane Hessel 19, rue Vital Lenormand

Trun Orne

Les conteurs amateurs de l’Espace Xavier Rousseau vous invitent au pays des contes d’ici et d’ailleurs. Chaque premier mercredi du mois, ils vous proposent de découvrir un nouveau thème. Petits et grands repartiront avec des histoires plein les oreilles et avec la clé de la maison des contes… (tout public à partir de 5 ans)

animations-mediatheque@argentan-intercom.fr +33 2 33 12 71 60 http://www.mediatheques-argentan-intercom.fr/

Médiathèque Stéphane Hessel 19, rue Vital Lenormand Trun

