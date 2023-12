Heure du conte trilingue – chinois/français/vietnamien (3 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 24 février 2024, Paris.

Le samedi 24 février 2024

de 10h15 à 10h45

Le samedi 24 février 2024

de 11h00 à 11h30

.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit

Réservation obligatoire

Enroulez le fil, déroulez le fil des histoires et des chansons en chinois, français et vietnamien ! Quand c’est le samedi matin, à l’heure du conte, tout le monde vient !

Les bibliothécaires vous liront des histoires et des comptines, vous chanteront des chansons et interpréteront des jeux de doigts en chinois, français et vietnamien. Pour le plus grand plaisir des petits… et des grands !

RESERVATION

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE HEURE DU CONTE EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 DECEMBRE.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/heure-du-conte-trilingue-chinois-francais-vietnamien