.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit Réservation conseillée (pour vous tenir informés en cas de pluie!). Inscription à la bibliothèque, par téléphone, ou en ligne sur billetweb.fr L’Heure du conte mensuelle de Bidouille se fait à l’extérieur en été! Et pour clore nos « BHLM », nous vous lirons, accompagnés de « Bidouille » notre mascotte orange, nos meilleurs albums et contes. RDV au square Wyszynski à 10h30. Cette heure du conte estivale sera l’apogée et la clôture de nos Bibliothèque Hors Les Murs (BHLM) ! Avec Bidouille, nous vous donnons RDV au square du Cardinal Wyszynski, qui se trouve rue Vercingétorix, en face de l’Église Notre Dame du Travail. Nous vous attendons dans l’herbe à côté du bac à sable, pour une demie-heure d’histoires . Et si vous voulez rester avec nous ensuite pour bouquiner au soleil ou à l’ombre d’un arbre, sachez que nous venons les bras chargés de livres tous les jeudis d’été, du 13 juillet au 31 août, de 10h30 à 12h. Une dernière chance en été de découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse…. et pour continuer toute l’année, retrouvez les Histoires de Bidouille pour petits et grands à la bibliothèque Benoîte Groult, une fois par mois de septembre à juin ! Heure du conte « Best of Bidouille » pour tous les enfants, à partir de 3 ans, sur inscription. Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=134094

