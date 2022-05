Heure du conte “Sur le chemin des contes” à la bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Heure du conte “Sur le chemin des contes” à la bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat, 4 juin 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Heure du conte “Sur le chemin des contes” à la bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat

2022-06-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-04 11:30:00 11:30:00

Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 11h à 11h30 à la bibliothèque. Gratuit. Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@ville-saint-leonarddenoblat Lla bibliothèque organise une heure de conte pour les enfants de plus de 4 ans et un atelier sur le thème “Sur le chemin des contes”. Rdv de 11h à 11h30 à la bibliothèque. Gratuit. Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@ville-saint-leonarddenoblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville Saint-Léonard-de-Noblat

Heure du conte “Sur le chemin des contes” à la bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat 2022-06-04 was last modified: by Heure du conte “Sur le chemin des contes” à la bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 4 juin 2022

Saint-Léonard-de-Noblat