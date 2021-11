Honfleur Médiathèque Maurice Delange Calvados, Honfleur Heure du conte spéciale sur les ours Médiathèque Maurice Delange Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Médiathèque Maurice Delange, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Les enfants de 4 à 8 ans auront la joie d’écouter des histoires sur les ours plus amusantes les unes que les autres et la possibilité de participer au jeu parents-enfants de La chasse à l’Ours.

nombre limité de places disponibles

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:30:00

