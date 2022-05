Heure du conte spéciale nature Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’évènement: Bondy

Heure du conte spéciale nature Bibliothèque Denis Diderot – Bondy, 21 mai 2022, Bondy. Heure du conte spéciale nature

Bibliothèque Denis Diderot – Bondy, le samedi 21 mai à 15:30

Nous invitons les enfants de 4 à 10 ans à une séance d’heure du conte spéciale nature. Ce sera l’occasion de découvrir des livres et écouter des histoires dans lesquelles la nature est à l’honneur, le tout en plein air dans le square François Mitterrand, si les conditions climatiques le permettent !

Gratuit et sans réservation. Renseignements au 01 83 74 55 91.

Venez écouter des histoires et faire le plein de nature ! Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:30:00 2022-05-21T16:00:00

