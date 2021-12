Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Heure du conte : spécial Noël – Mercredi 22 décembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Heure du conte : spécial Noël – Mercredi 22 décembre Médiathèque Georges Wolinski, 22 décembre 2021, Fenouillet. Heure du conte : spécial Noël – Mercredi 22 décembre

Médiathèque Georges Wolinski, le mercredi 22 décembre à 11:00

Les petites oreilles vont écouter de belles histoires de Noël. Pascale de l’association Lire et faire lire viendra une nouvelle fois enchanter nos petits lecteurs. **_À partir de 3 ans_**

Sur réservation

Pour faire patienter les enfants avant l’arrivée du Père Noël, ce mercredi matin, rendez-vous à la médiathèque Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet