Fourchambault Médiathèque Alexandre-Breffort Fourchambault, Nièvre Heure du conte « Raconte Frimousse », animation proposée par la médiathèque Médiathèque Alexandre-Breffort Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Nièvre

Heure du conte « Raconte Frimousse », animation proposée par la médiathèque Médiathèque Alexandre-Breffort, 14 septembre 2021, Fourchambault. Heure du conte « Raconte Frimousse », animation proposée par la médiathèque

du mardi 14 septembre au mardi 12 octobre à Médiathèque Alexandre-Breffort

Retrouvez vos bibliothécaires, Aurélie, Maëvane et Léo pour une nouvelle heure du conte à 10h15, le mardi 14 septembre 2021 et le mardi 12 octobre 2021 à la médiathèque Alexandre Breffort de Fourchambault ! Heure du conte « Raconte Frimousse », animation proposée par la médiathèque. Public : 18 mois à 3 ans Informations et réservations au 03.86.60.87.89 – [[mediatheque.fourchambault@orange.fr](mailto:mediatheque.fourchambault@orange.fr)](mailto:mediatheque.fourchambault@orange.fr) Protocole sanitaire en vigueur à respecter

Animation gratuite sur inscriptions, jauge limitée

Plusieurs dates pour vos heures du conte avec vos bibliothécaires ! Médiathèque Alexandre-Breffort 1 Avenue Jean Jaurès, 58600 Fourchambault Fourchambault Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T10:15:00 2021-09-14T10:45:00;2021-10-12T10:15:00 2021-10-12T10:45:00

Détails Catégories d’évènement: Fourchambault, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Alexandre-Breffort Adresse 1 Avenue Jean Jaurès, 58600 Fourchambault Ville Fourchambault lieuville Médiathèque Alexandre-Breffort Fourchambault