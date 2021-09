Sèvres Médiathèque de Sèvres Hauts-de-Seine, Sèvres Heure du conte pour les tout-petits (0-4 ans) Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Heure du conte pour les tout-petits (0-4 ans) Médiathèque de Sèvres, 29 septembre 2021, Sèvres. Heure du conte pour les tout-petits (0-4 ans)

du mercredi 29 septembre au mercredi 8 décembre à Médiathèque de Sèvres

Dates des heures du contes en 2021 : Mercredi 29 septembre Mercredi 13 octobre Mercredi 10 novembre Mercredi 24 novembre Mercredi 8 décembre

Sur inscription à l’accueil de l’espace jeunesse ou par téléphone

Un mercredi sur deux à 10h30 : des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour l’éveil des tout-petits ! Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T10:30:00 2021-09-29T11:00:00;2021-10-13T10:30:00 2021-10-13T11:00:00;2021-11-10T10:30:00 2021-11-10T11:00:00;2021-11-24T10:30:00 2021-11-24T11:00:00;2021-12-08T10:30:00 2021-12-08T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres lieuville Médiathèque de Sèvres Sèvres