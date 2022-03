Heure du conte Pouldreuzic, 19 mars 2022, Pouldreuzic.

Heure du conte Pouldreuzic

2022-03-19 – 2022-03-19

Pouldreuzic Finistère

Thème : si le loup y était….

On ouvre grand ses oreilles et on s’émerveille de contes enchanteurs.

Pour tous les enfants, accompagnés de leurs parents.

bibliotheque@pouldreuzic.bzh +33 2 98 54 77 36

