Heure du conte Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Heure du conte Plonéour-Lanvern, 23 mars 2022, Plonéour-Lanvern. Heure du conte Médiathèque 10 Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern

2022-03-23 16:00:00 – 2022-03-23 Médiathèque 10 Rue Jules Ferry

Plonéour-Lanvern Finistère Vous ne savez pas quoi faire aujourd’hui avec vos enfants ? Venez écouter des contes à la Médiathèque !

conte randonnée et animation conte tapis.

Inscription obligatoire bibliotheque@ploneour-lanvern.fr +33 2 98 82 70 12 Vous ne savez pas quoi faire aujourd’hui avec vos enfants ? Venez écouter des contes à la Médiathèque !

conte randonnée et animation conte tapis.

Inscription obligatoire Médiathèque 10 Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Médiathèque 10 Rue Jules Ferry Ville Plonéour-Lanvern lieuville Médiathèque 10 Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern Departement Finistère

Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploneour-lanvern/

Heure du conte Plonéour-Lanvern 2022-03-23 was last modified: by Heure du conte Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 23 mars 2022 finistère Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern Finistère