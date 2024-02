Heure du conte Petite enfance (mars-avril) Bibliothèque Georges Brassens Paris, samedi 16 mars 2024.

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Des histoires, des comptines, des jeux de doigts pour les petits et les parents ! Pour les enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents.

Les samedis 16 mars et 27 avril, de 10h30 à 11h.

À la bibliothèque Georges Brassens, espace Jeunesse (2e étage).

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Tristan Rozellec Heure du conte