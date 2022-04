Heure du conte Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec

Heure du conte Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey Orbec

2022-04-27 10:00:00 – 2022-04-27 11:00:00

Viens écouter des histoires qui font rire ou qui font peur, des histoires magiques ou exotiques, des histoires pour s'émerveiller et pour grandir ! par les conteuses de l'association Conte Vallée d'Auge.

Gratuit sur inscription.

Gratuit sur inscription. Viens écouter des histoires qui font rire ou qui font peur, des histoires magiques ou exotiques, des histoires pour s’émerveiller et pour grandir ! par les conteuses de l’association Conte Vallée d’Auge.

Gratuit sur inscription. +33 2 31 32 98 16 Viens écouter des histoires qui font rire ou qui font peur, des histoires magiques ou exotiques, des histoires pour s’émerveiller et pour grandir ! par les conteuses de l’association Conte Vallée d’Auge.

Gratuit sur inscription. Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey Orbec

