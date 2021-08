Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

La Médiathèque Jean Jaurès vous propose le conte numérique **La petite sorcière à l’école** : Cette année, les élèves de l’école Poularde vont devoir passer leur premier examen de sorcellerie. Ils sont devenus bien grands, il est temps pour eux de se séparer de leur doudou ! De nombreuses épreuves les attendent… Embarquez avec la sorcière sans nom, direction l’école Poularde pour l’aider à réussir les épreuves et obtenir des pouvoirs magiques ! **Qu’est-ce que l’Heure du conte numérique ?** C’est la projection d’un conte, d’une histoire sur grand écran avec une tablette. Une histoire interactive différente chaque mois, dans laquelle chaque enfant peut intervenir en utilisant une tablette ! Dès 5 ans. **ATTENTION :** Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque, pour les personnes de plus de 18 ans, depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 48h.

Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

