La Médiathèque Jean Jaurès vous propose le conte numérique **La pluie à midi.** Joe, petit poisson de l’océan rêve de devenir un requin. Un jour, il trouve un aileron qu’il arbore fièrement mais une tempête éclate et l’emporte au loin. Les enfants pourront aider Joe en gagnant des pouvoirs qui leur permettent de changer le temps et de collecter tous les poissons pour retrouver l’aileron dans un décor magnifque. **Qu’est-ce que l’Heure du conte numérique ?** C’est la projection d’un conte, d’une histoire sur grand écran avec une tablette. Une histoire interactive différente chaque mois, dans laquelle chaque enfant peut intervenir en utilisant une tablette ! Dès 4 ans. **ATTENTION :** Le **pass vaccinal** est en vigueur à la Médiathèque ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

