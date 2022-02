Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 11 mai 2022, Nevers.

Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 11 mai à 10:00

La Médiathèque Jean Jaurès vous propose le conte numérique **L’ours et la lune.** L’ours et la lune est un album jeunesse poétique racontant l’aventure d’une rencontre entre un ours polaire et la lune. Une belle interprétation illustrée du travail du sculpteur François Pompon, adaptée d’un album éponyme. Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi ne pas quitter la banquise et parcourir le monde ? Embarquez avec l’ours sur la lune, pour participer à cette belle aventure. **Qu’est-ce que l’Heure du conte numérique ?** C’est la projection d’un conte, d’une histoire sur grand écran avec une tablette. Une histoire interactive différente chaque mois, dans laquelle chaque enfant peut intervenir en utilisant une tablette ! Dès 4 ans. **ATTENTION :** Le **pass vaccinal** est en vigueur à la Médiathèque ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Découvrez le conte interactif : L’ours et la lune !

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



