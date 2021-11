Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Heure du conte numérique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

La Médiathèque Jean Jaurès vous propose le conte numérique La Grande fabrique de mot : un joli conte sur l’amour, magnifiquement illustré.

Gratuit, sur inscription

Découvrez un étrange pays rouge et gris, où l’on doit acheter les mots pour pouvoir les prononcer Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2020-10-14T10:00:00 2020-10-14T11:00:00

