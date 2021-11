Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Heure du conte numérique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 15 janvier 2020 à 10:00

C’est l’histoire de Victor, un petit pingouin qui n’arrive pas à se réchauffer. Au fil de son chemin sur la banquise, il va croiser de nombreux animaux qui vont essayer de lui venir en aide. Un subtil mélange de conte et de jeux interactif pour les petits de 3 à 7 ans.

Gratuit, sur inscription, réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de l’agglomération de Nevers.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2020-01-15T10:00:00 2020-01-15T11:00:00

