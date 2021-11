Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Heure du conte numérique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Le conte numérique aura lieu le deuxième mercredi de chaque mois et offrira aux enfants la possibilité de découvrir et d’animer au gré de leurs envies des histoires adaptées et de résoudre des énigmes de contes projetés sur grand écran. Salle d’activités (1er étage). A partir de 4 ans. 10 pers. maximum (enfants et accompagnants).

Gratuit réservé aux abonnés des bibliothèques de Nevers Agglomération

La médiathèque étend ses horaires d’ouverture et vous propose des activités tout au long de l’année scolaire Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2019-09-10T10:00:00 2019-09-10T12:00:00;2019-10-09T10:00:00 2019-10-09T12:00:00;2019-11-13T10:00:00 2019-11-13T12:00:00;2019-12-11T10:00:00 2019-12-11T12:00:00

