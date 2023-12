Heure du conte multilingue à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Heure du conte multilingue à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris, 3 février 2024, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 10h30 à 11h00

.Tout public. Jusqu’à 6 ans. gratuit Réservation sur place ou par téléphone au 01 55 43 25 25 Vous aimez les histoires ? Installez-vous au milieu des coussins et ouvrez grand les oreilles ! « 1,2,3 Raconte-moi ! » est une séance de contes pour les enfants de 1 à 6 ans et leurs parents. Le 3 février 2024 à 10h30, l’heure du conte Jeunesse de la bibliothèque Buffon sera multilingue ! Lors de cette édition spéciale, les parents et accompagnants locuteurs de langues étrangères sont invités à participer en lisant des albums ou en chantant des comptines dans

la langue de leur choix. Si vous souhaitez contribuer à cette édition

spéciale, merci de nous le signaler lors de votre inscription. Réservation sur place ou par téléphone au 01 55 43 25 25 Retrouvez toutes les informations concernant les heures du conte « 1, 2, 3

Raconte-moi ! » à la bibliothèque Buffon à cette adresse : https://www.paris.fr/evenements/1-2-3-raconte-moi-bibliotheque-buffon-50577 Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682

