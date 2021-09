Wervicq-Sud Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord, Wervicq-Sud HEURE DU CONTE Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, le mercredi 22 septembre à 11:00

Pour les plus de 3 ans sur le thème de la rentrée scolaire.

Sur inscription

Vive la rentrée ! Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T11:00:00 2021-09-22T11:30:00

