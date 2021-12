Sainte-Florence Médiathèque de Sainte Florence Sainte-Florence, Vendée Heure du conte Médiathèque de Sainte Florence Sainte-Florence Catégories d’évènement: Sainte-Florence

Vendée

Heure du conte Médiathèque de Sainte Florence, 21 janvier 2022, Sainte-Florence. Heure du conte

le vendredi 21 janvier 2022 à Médiathèque de Sainte Florence

2 séance d’Heure du conte sont proposées pour les Nuits du la lecture aux enfants à partir de 3 ans. Les enfants pourront écouter de nouvelles histoires dans un moment de partage.

Une dizaine de places. Prévoir de quoi installer les participants.

Temps de lectures et de partage autour du livre. Médiathèque de Sainte Florence Rue Gaston Chaissac 85140 Sainte-Florence Sainte-Florence Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Florence, Vendée Autres Lieu Médiathèque de Sainte Florence Adresse Rue Gaston Chaissac 85140 Sainte-Florence Ville Sainte-Florence lieuville Médiathèque de Sainte Florence Sainte-Florence