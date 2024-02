HEURE DU CONTE MÉDIATHÈQUE DE MONTBLANC Montblanc, mercredi 20 mars 2024.

A la découverte des pays du monde et de leurs cultures à travers des légendes peu connues, mais aussi et surtout des contes originaux, écrits et racontés comme s’ils avaient traversé les âges…

Série de plusieurs courts métrages. A partir de 3 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:30:00

fin : 2024-03-20

14 Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie mediatheque-montblanc@hotmail.fr

