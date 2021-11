Lisieux Médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Heure du conte Médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Heure du conte Médiathèque André Malraux, 6 avril 2022, Lisieux. Heure du conte

le mercredi 6 avril 2022 à Médiathèque André Malraux

Viens écouter des histoires qui font rire ou qui font peur, des histoires magiques ou exotiques, des histoires pour s’émerveiller et pour grandir ! Par les conteuses de l’association Contes vallée d’Auge.

Gratuit / Sur inscription

Le mois conte & zik Médiathèque André Malraux Lisieux, Place de la République Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T10:30:00;2022-04-06T11:00:00 2022-04-06T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse Lisieux, Place de la République Ville Lisieux lieuville Médiathèque André Malraux Lisieux